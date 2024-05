El árbitro del Real Madrid vs. Bayern confirma que cometió un error

El Real Madrid se ha vuelto a clasificar a una final más de UEFA Champions League, en la que buscará la ‘Orejona’ número 15 de su historia.

Fiel a su estirpe, que le ha hecho amo y señor de ‘Europa’, el cuadro merengue ha logrado la hazaña de volver a remontar en los minutos finales, un partido que tuvo perdido hasta 15 minutos antes de final del tiempo reglamentario.

Pero el encuentro no estuvo ajeno a la polémica arbitral con el trabajo del central Szymon Marciniak, quien pitó un fuera de lugar en una de las últimas jugadas del encuentro que terminó con gol para el Bayern Munich.

Fue un error doble. Primero, del central al levantar la bandera sin que la jugada terminara. Segundo, la Marciniak al silbar, lo que dejó fuera de toda posibilidad de que la polémica jugada fuera revisada en el VAR con la tecnología de los vectores.

La decisión desató la crítica de los jugadores y del cuerpo técnico del Bayern Munich, quienes se sintieron totalmente ‘acuchillados’ por el árbitro.

“Hay que tener las agallas, de levantar la bandera en una situación así. Es un error importante. Y luego el árbitro, cuando ha visto que ganamos el rebote, toma la decisión de pitar cuando hemos rematado en cinco segundos. Hemos perdido y no hay nada que hacer, pero esto no habría pasado al revés”, dijo Thomas Tuchel, entrenador del Bayern Munich, en conferencia de prensa.

Sin embargo, fue el jugador Matthis De Light, quien en zona mixta aseguró que el mismo árbitro le ofreció una disculpa por su equivocación.

“El árbitro me dijo, lo siento, he cometido un gran error ya qué se puede hacer, pero al final, no somos de esas personas que hablamos de los árbitros, ganemos o perdamos. El Madrid es justo vencedor y es lo único que puedo decir sobre eso”, remarcó frente a la prensa que le cuestionó sobe la polémica jugada.