Diego Simeone lamentó la falta de contundencia frente a Dortmund en las dos áreas

Atlético de Madrid tuvo dos ocasiones de gol que no mandó a portería

Diego Simeone apuntó a la falta de contundencia como la causa de eliminación de Atlético de Madrid, el equipo no tuvo efectividad ante la portería de Borussia Dortmund y dejó escapar ocasiones puntuales como la de Álvaro Morata a los cuatro minutos que pudo aumentar la ventaja inicial de los ‘Colchoneros’.

Atlético de Madrid y otra noche de pesadilla en Dortmund

"Yo la interpretación que hago es que, en los dos partidos, las situaciones de gol que tuvimos los dos equipos siempre fueron mejores las nuestras. Ni que hablar el primer partido, donde la ventaja pudo ser superior. En este partido atravesamos un primer tiempo donde tuvimos la primera ocasión con Álvaro muy importante que no pudimos resolver con gol", lamentó el ‘Cholo’.

El argentino explicó que "En el segundo tiempo, el equipo empezó muy bien, tuvo situaciones de gol, la de Ángel (Correa) que fue muy buena, pero se fue al lado del palo. Ellos no tuvieron ese tipo de situaciones, pero fueron contundentes. No pudimos tener la contundencia. Si la hubiéramos tenido, habríamos ganado 6-4. No pudimos".

“Para mí, la explicación es clara, nos faltó contundencia en la parte ofensiva y defensiva. No creo que se explique mejor”, agregó Simeone quien sufrió su tercera eliminación en cuartos de final del torneo.