Con sufrimiento, la Juventus superó al RB Leipzig

RB Leipzig peleó de principio a fin y, aunque merecía más, terminó perdiendo 2-3 ante la Juventus en la Jornada 2 de la Champions League.

El partido arrancó con intensidad y llegadas de ambos lados; sin embargo, fueron los teutones quienes abrieron el marcador por conducto de Benjamin Sesko.

El esloveno recibió un centro de Loïs Openda, tras un brillante contragolpe, y sin dudarlo sacó una volea que impactó el travesaño y, posteriormente, cruzó la línea para el 1-0.

En el complemento la ‘Vecchia Signora’ mostró otra cara, tomando el control de la pelota y sacando provechó al 50’ con un centro venenoso de Andrea Cambiaso que encontró a Dusan Vlahovic; el serbio se quitó la marca y mandó el esférico al fondo de las redes.

El RB Leipzig volvió a la carga, con pases filtrados y descolgadas por la banda. Fue en una de esas llegadas de peligro que Michele Di Gregorio tuvo que salir de su área para achicar, pero tocó el esférico con la mano, lo que le valió la tarjeta roja al 59’.

Con el reacomodo que realizó Thiago Motta, los teutones aprovecharon para atacar y conseguir un penal, tras una mano de Weston McKennie. Sesko fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos y no concretó e 2-1.

Poco a poco los ‘Toros Rojos’ se echaron hacia el frente y, cuando parecía que llegaba el tercer tanto apareció Vlahovic con un disparo de larga distancia imposible para Péter Gulácsi.

