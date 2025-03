Carlo Ancelotti y la clave para evitar el fracaso ante el Atlético de Madrid

Carlo Ancelotti enfrentará una de las eliminatorias más complicadas de los últimos años en el marco de la UEFA Champions League, cuando el Real Madrid se mida al Atlético en la fase de octavos de final.

El presente del equipo merengue quedó trastocado luego de la derrota del fin de semana pasado ante el Real Betis, resultado que lo llevó a caer hasta la tercera posición en la clasificación de La Liga.

Para no quedar eliminado antes de tiempo, Carlo Ancelotti sabe que su equipo tiene prohibido volver a jugar como lo hicieron en el primer tiempo del duelo del pasado fin de semana. De repetir una actuación similar, el Real Madrid estaría jugando con fuego.

“Va a ser un partido muy competido, muy reñido. El Atlético de Madrid está jugando muy bien en esta temporada. El fin de semana pasado jugamos muy bien la segunda parte, pero muy mal la primera. Tenemos que pensar en jugar como en la segunda parte del partido pasado, si jugamos como la primera, estaremos muy complicados”, detalló el estratega italiano en conferencia de prensa previa al partido.

En el mismo espacio, Ancelotti aseguró que tanto él como el equipo no piensan en golear ni en sacar una ventaja considerable. El objetivos es ganar sin pensar en holguras ni en cantidad de goles anotados.

Carlo Ancelotti, en la antesala de ser el más grande de la historia

No, no pensamos en marcadores. Va a ser una eliminatoria igualada y se decidirá en el partido de vuelta. Mañana solo debemos pensar en jugar bien y tomar una ventaja para el juego de vuelta, pero no pensamos en tomar una gran ventaja, porque el rival es fuerte y compite muy bien. La eliminatoria será igualada hasta el final.