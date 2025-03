Carlo Ancelotti da por bien invalidado el penal del Atlético de Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que desde su punto de vista el penalti de la tanda del argentino Julián Álvarez estuvo bien anulado porque dio "con el pie izquierdo el segundo toque".



"Ya lo habían detectado desde el VAR cuando nos hemos dado cuenta nosotros. Yo no me he dado cuenta de esto pero luego lo he visto y me parece que da con el pie izquierdo el segundo toque", opinó en rueda de prensa.

Ancelotti hizo un análisis del partido del Metropolitano en el que tras el tanto encajado antes del primer minuto, vio clave no arriesgar para evitar ser sorprendido al contragolpe.



"El partido ha sido difícil, complicado como siempre, aún más tras el golpe al primer minuto. Después ha sido bastante clara la lectura, ellos defendían e intentaron buscarnos descolocados en transiciones rápidas. La prioridad era jugar una posesión más eficaz intentando buscar oportunidades pero sin complicarse el partido", analizó.



"La eliminatoria estaba igualada y encontrar oportunidades ante el Atlético es muy complicado porque defiende muy bien, trabajando todos. La hemos tenido en una jugada maravillosa de Mbappé, hemos fallado el penalti y en la tanda hemos elegido los cinco. Teníamos duda en el quinto pero Rüdiger había marcado contra el City y lo hemos elegido a él", añadió.



Explicó esa decisión posteriormente 'Carletto' que tenía dudasa entre Endrick y Antonio Rüdiger. "Teníamos dudas entre Endrick y Rüdiger pero al ver la cara de Endrick hemos pensado que mejor Rüdiger".



"La tanda de penaltis es una lotería, es cara o cruz, nos ha tocado cara y el Atlético sale de la competición con la cabeza muy alta porque ha jugado a su mejor nivel. Yo la vivo con tranquilidad porque cuando tiras las moneda tienes que esperar sin volverte loco a que salga cara", aseguró.

El técnico madridista elogió el nivel de Eduardo Camavinga en un momento clave de la eliminatoria. "En el partido más complicado ha vuelto a su mejor versión, los últimos partidos había bajado su nivel pero ha aportado mucho al equipo al entrar. Tchouaméni tenía tarjeta y ellos jugaban a la contra por lo que he preferido cambiarlo para evitar riesgos".



Ancelotti dejó clara la idea que tenía de partido y se quedó con lo positivo. "La prioridad no era complicarse el partido con acciones complicadas y perdidas de balón innecesarias porque con el 2-0 el partido se ponía muy complicado. En la prórroga ha sido mejor en ese sentido".



"La mejoría tenemos que buscarla y trabajar para mejorar todos los partidos. En este partido he explicado la prioridad porque a veces parecía que necesitábamos marcar gol pero nunca hemos estado fuera de la eliminatoria. A lo malo estaba igualada", añadió.



Por último, el técnico italiano reconoció que Ferland Mendy fue sustituido con una lesión muscular. "Creo que es una lesión muscular porque ha sentido un pinchazo atrás y lo evaluarán los próximos días".