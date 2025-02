Benfica se impone al Monaco y mantiene su hegemonía

Benfica sacó ventaja de 0-1 en su visita al Monaco en el duelo de ida de los playoffs de la Champions League, llevando su récord ante el cuadro del principado a dos victorias y un empate.

En el primer tiempo la fluidez del juego sufrió por las faltas de ambos bandos, aunque ninguna de cuidado. Las oportunidades más claras las tuvo el conjunto visitante, pero no pudo concretar ninguna, a pesar de los errores de la defensa monegasca.

Fue hasta el inicio del segundo tiempo que las ‘Águilas’ consiguieron cerrar la pinza por conducto de Vangelis Pavlidis. El griego aprovechó un pase filtrado de Tomás Araújo para emprender la carrera y picarle la pelota a Radosław Majecki y abrir el marcador al 48’.

Vangelis Pavlidis chips in his sixth goal in nine matches 🫡 pic.twitter.com/VPgr369wAg