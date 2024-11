Benfica le quitó el invicto al Monaco en la Champions League

Benfica consiguió darle la vuelta al Monaco en la Jornada 5 de la Champions League y, con ello, le propinó su primera derrota en el torneo con marcador de 2-3.

Los monegascos arrancaron con total dominio, presionando al rival desde la salida y sus esfuerzos rindieron frutos a los 18 minutos con un disparo a quemarropa de Eliesse Ben Seghir.

Las ‘Águilas’ se tiraron al frente con la intención de igualar cuanto antes, pero estuvieron erráticos.

Fue en el 48’ que los visitantes pudieron emparejar el marcador gracias a un cabezazo de Vangelis Pavlidis.

Pero Monaco no bajó los brazos y tres minutos después apareció Maghnes Akliouche para adelantarlos, aunque momentáneamente, pues el tanto fue anulado por fuera de lugar.

Benfica también vio cómo su segundo tanto fue echado para atrás, luego de la intervención del VAR.

Comenzaron los movimientos en el banquillo y cuando los monegascos ajustaron sus líneas el central echó a Wilfried Singo por doble amonestación al 58’. A pesar de la desventaja numérica, Monaco se mantuvo atacando y Soungoutou Magassa mandó la pelota al fondo de las redes tras un rechace.

Parecía que todo estaba dicho, pero Ángel Di María dio cátedra de calidad. Al 84’ sacó un centro desde la banda izquierda que Arthur Cabral concretó con un testarazo. Cuatro minutos más tarde el ‘Fideo’ puso otra asistencia, esta vez para Zeki Amdouni, y la remontada quedó definida.

Con este resultado, Monaco se apuntó su primera derrota del torneo y es octavo de la tabla general; Benfica está en el sitio 14.

