Bayern Munich no tuvo piedad de Shakhtar Donetsk

Bayern Munich consiguió su cuarto triunfo de la Champions League a manos del Shakhtar Donetsk, con un dominante 1-5.

Los teutones no lo tuvieron fácil, especialmente al inicio del encuentro, pues los locales salieron con ímpetu al campo.

Al minuto 5 apareció Oleksandr Zubkov para pasar el esférico a Kevin, quien sacó un derechazo para superar a Manuel Neuer.

La respuesta de los visitantes llegó casi inmediatamente después, cuando Konrad Laimer tomó el balón dentro del área y remató con furia, nada qué hacer para Dmytro Riznyk.

Poco a poco, Bayern Munich se hizo con la posesión del esférico y comenzó a hilar jugadas de peligro entre Jamal Musiala y Leroy Sané, aunque no pudieron concretar.

Fue hasta el 45’ que Thomas Müller le dio la ventaja a los ‘Bávaros’, tras un robo de balón de Sané y una asistencia de Musiala.

En el complemento, Shakhtar se lanzó al ataque buscando el empate, pero no pudieron capitalizar.

Captain Thomas Müller guides it home as Bayern Munich take the lead for the first time 💫 pic.twitter.com/jyaAn6BXFI