Bayer Leverkusen le quitó el invicto al Manchester City

Karla Villegas Gama

Manchester City no pudo en casa contra el Bayer Leverkusen y cayó por primera vez en la Champions League con marcador de 0-2.

Los ‘Cityzens’ arrancaron con fuerza, dando los primeros del encuentro por parte de Nathan Aké y Rico Lewis, aunque sin contundencia y con un Mark Flekken monumental.

Al minuto 22 las ‘Aspirinas’ armaron un contraataque que Alejandro Grimaldo concretó con un potente disparo para el 0-1.

Alejandro Grimaldo with a thunderous HIT to stun Pep Guardiola's Man City

Los ingleses intentaron sacudirse el tanto y se lanzaron a buscar el empate. Oscar Bobb y Lewis tuvieron oportunidades claras, pero no consiguieron concretarlas.

Pep Guardiola hizo los primeros ajustes en el arranque del segundo tiempo, buscando control en el medio campo y más opciones en el ataque. Phil Foden, Jérémy Dokú y Nico O’Reilly fueron los elegidos.

PATRIK SCHICK WITH A WONDERFUL HEADER TO DOUBLE LEVERKUSEN'S LEAD



The Etihad is stunned!

Pero las sustituciones generaron poco para el Manchester City y, en cambio, al 54’ Patrik Schick se alzó en el área para cabecear un centro perfecto de Ibrahim Maza para superar a James Trafford.

Los ‘Blues’ refrescaron el ataque, buscando mayor explosividad con Erling Haaland y Rayan Cherki, sin éxito.

No hubo tiempo para más y ni el 55% de posesión y los siete disparos al arco bastaron para evitar la derrota y la pérdida del invicto.