Barcelona le ha regalado la remontada de su vida a Hansi Flick

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró en Lisboa tras la remontada del conjunto catalán en partido de Liga de Campeones frente al Benfica (4-5) que han "remontado", que "eso es fútbol" y que "por eso lo" aman.



El Barcelona remontó un 4-2 en contra con un gol en el descuento de Raphinha, un partido que el técnico alemán calificó de "muy loco". "Hemos remontado; eso es fútbol, por eso lo amamos", declaró Flick.

Robert Lewandowski alcanza una de las marcas de 'Mr. Champions'

"Creo que no, no he vivido nunca una remontada así", recordó el técnico alemán.



Flick explicó que en la primera parte el Barcelona "no jugó tan bien" y elogió las "buenas transiciones del Benfica"·

La celebración del Barcelona tras la remontada histórica en Lisboa

"Nos han hecho defender muy profundo, en la segunda parte estuvimos mucho mejor y las sustituciones nos ayudaron", argumentó el técnico.

Cuestionado sobre los fallos que cometió el portero polaco Wojciech Szczęsny, Flick afirmó que "es normal" porque "qué jugador no comete errores. No es un jugador, es todo el equipo. Ganamos juntos y perdemos juntos", concluyó Flick.