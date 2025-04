Aston Villa saldrá a ganar en la vuelta contra PSG en la Champions League

Redacción FOX Deportes

El entrenador de Aston Villa, Unai Emery, consideró que la derrota contra Paris Saint-Germain en cuartos de final de la Champions League no les deja fuera del torneo y aseguró que mejorarán en la vuelta y que saldrán a ganar. Defeat in Paris — we head to Villa Park for the second leg next week. #PSGAVL #UCL pic.twitter.com/jUYsB1adgF — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 9, 2025

"No estoy feliz, pero sí satisfecho del rendimiento y la predisposición de mi equipo y del proceso que estamos teniendo. Para nosotros es especial jugar la Liga de Campeones y los cuartos ante un equipo que es favorito para llegar a la final. Nosotros estamos creciendo, no puedo venirme abajo porque con el 3-1 haya cambiado las cosas, pienso que el partido será de la misma dificultad. Tenemos que ganar y una vez que lo hagamos a ver si por puede ser por dos goles", dijo el técnico en rueda de prensa.

Emery señaló que el tercer gol, marcado en el minuto 92, "no cambia mucho las cosas" porque "de todas formas había que salir a ganar" y se mostró confiando en poder hacerlo.

PSG le remontó a Aston Villa en la Champions League a puro golazo

"Habíamos planteado la eliminatoria como un duelo a dos partidos, no queríamos que hoy se nos escapara y aunque ellos son ahora más favoritos, y lo aceptamos, vamos a salir a ganar, a tratar de dominar", señaló.

"No hemos jugado mal, les hemos puesto las cosas difíciles, mantendremos esta confianza. Ellos son un gran equipo, pero creo que vamos a mejorar y trataremos de ganar", comentó.