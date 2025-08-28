Héctor Cantú
Al Real Madrid le tocó una ronda 'de muerte' en la Champions League
Así quedó el sorteo de la fase de la liga para cada uno de los 36 equipos
Quedaron confirmados los 36 equipos que participarán en la Fase de la Liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
Este jueves se realizará el sorteo en Mónaco, Francia, para conocer la suerte que le deparará a todos los contendientes luego de haber superado la ronda de Playoffs.
Los rivales de cada equipo que ha dejado el sorteo
- París Saint Germain: Bayern Munich (local), Barcelona, Atalanta (local), Leverkusen, Tottenham (local), Sporting CP, Newcastle (local), Athletic Club
- Real Madrid: Manchester City (local), Liverpool (local), Juventus (visitante), Benfica (local), Marsella (visitante), Olympiacos (local), Monaco (visitante) y Kirat Almaty (visitante)
- Manchester City: Borussia Dortmund (local), Real Madrid, Leverkusen (local), Villarreal, Napoli (local), Bodo, Galatasaray (local), Monaco.
- Bayern Munich: Chelsea (local), Paris (visitante), Club Brujas (local), Arsenal (visitante), Sporting CP (local), PSV (visitante), Union SG (local), Pafos (visitante).
- Liverpool: Real Madrid (local), Inter, Atletico de Madrid (local), Frankfurt, PSV (local), Marsella, Qarabag (local) y Galatasaray
- Inter: Liverpool (local), B. Dortmund, Arsenal (local), Atleti, Slavia Praga (local), Ajax, KairatAlmaty (local) y Union SG.
- Chelsea: Bayern Munich (visitante)Barcelona (local), Benfica (local), Atalanta (visitante) Ajax (local), Napoli
- Borussia Dortmund: Inter (local), Man. City, Villarreal (local), Juventus, Bodo (local), Tottenham, Athletic Club (local), Copenhague.
- Barcelona: PSG (local), Chelsea, Frnakfurt (local), Club Brugge, Olympiacos (local), Slavia Praga, Copenhagen (local), Newcastle
- Arsenal: Bayern Munich (local), Inter, Atletico de Madrid (local), Brugge, Olympiacos (local), Slavia Praga, Kairat Almaty (local), Ahtletic Club
- B. Leverkusen: PSG (local), Man. City, Villarreal (local), Benfica, PSV (local), Olympiacos, Necastle (local), Copenhague.
- Atlético de Madrid: Inter (local), Liverpool, Frankfurt (local), Arsenal, Bodo/Glimt (local), PSV, Union SG (local) y Galatasaray
- Benfica: Real Madrid (local), Chelsea, Leverkusen (local), Juventus, Napoli (local), Ajax, Qarabag (local) y Newcastle.
- Atalanta: Chelsea (local), PSG, Brugge (local), Frankfurt, Slavia Praga (local), Marseille, Athletic Club (local) y Union SG.
- Villarreal: M. City (local), B. Dortmund, Juventus (local), Leverkusen, Ajax (local), Tottenham , Copenhague (local) y Pafos
- Juventus: B. Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting CP, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco.
- E. Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray y Qarabag
- Club Brugge: Barcelona, Bayern Munich, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sportting CP, Monaco y Kairat Almaty
- Tottenham: B. Dortmund (local), PSG, Villarreal (local), E. Frankfurt, Slavia Praga (local), Bodo/GLimt, Copenhague (local) y Monaco
- PSV: B. Munich, Liverpool, Atleti, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle
- Ajax: Inter (local), Chelsea, Benfica (local), Villarreal, Olympiacos (local), Marsella, Galatasaray (local), Qarabag
- Napoli: Chelsea (local), M. City, Frankfurt (local), Benfica, Sporting CP (local), PSV, Qarabag (local), Copenhague
- Sporting CP: PSG (local), B. Munich, Club Brugge (local), Juventus, Marsella (local), Napoli, Kairat Almaty (local), Athletic Club.
- Olympiacos: Real Madrid (local), Barcelona, Leverkusen (local), Arsenal, PSV (local), Ajax, Pafos (local), Kairat Almaty
- Slavia Praga: Barcelona (local), Inter, Arsenal (local), Atalanta, Bodo/Glimt (local), Tottenham, Athletic Club (local) y Pafos
- Bodo/ Glimt: M. City (local), B. Dortmund, Juventus (local), Atleti, Tottenham (local), Slavia Praga, Monaco (local) y Galatasaray
- Marsella: Liverpool (local), Real Madrid, Atalanta (local), C. Brugge, Ajax (local), Sporting CP, Newcastle (local) y Unión SG.
- Copenhague: B. Dortmund, Barcelona
- Monaco: M. City, Real Madrid, Juventus, Brugge, Tottenham, Bodo/FGlimt, Galatasaray y Pafos
- Galatasaray: Liverpool, M. City, Atletico de Madrid, Frankfurt, Bodo, Ajax, Union SG y Monaco
- Union SG: Inter, B. Munich, Atalanta, Atlético de Madrid, Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray
- Qarabag: Chelsea, Liverpool, E. Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague y Athletic Club
- Athletic Club: PSG, B. Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting CP, Slavia Praga, Qarabag y Newcastle
- Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsella, Athletic Club y Union SG.
- Pafos: B. Munich, Chelsea, Vilalrreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco y Kairat Almaty.
- Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos y Copenhague
El genio detrás del nuevo formato
Here we go again...@Ibra_official pic.twitter.com/D7dt4hHm3K— UEFA (@UEFA) August 28, 2025
La alfombra roja
El formato:
En esta nueva edición se estrena un formato de competición, donde se abandona la fase de grupos. Cada equipo jugará 8 partidos contra rivales diferentes (4 de local y 4 de visitante).
Los mejores 16 clasificados avanzarán a la ronda de octavos de final, donde también se sortearán los emparejamientos.
Los clasificados:
Los Bombos:
Los 36 clasificados quedaron ubicados en 4 bombos y se sortearán los rivales de cada uno de los clubes. Todos los equipos jugarán dos partidos ante rivales de cada bombo.
