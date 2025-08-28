Al Real Madrid le tocó una ronda 'de muerte' en la Champions League

Héctor Cantú

Quedaron confirmados los 36 equipos que participarán en la Fase de la Liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Este jueves se realizará el sorteo en Mónaco, Francia, para conocer la suerte que le deparará a todos los contendientes luego de haber superado la ronda de Playoffs.

Los rivales de cada equipo que ha dejado el sorteo

París Saint Germain: Bayern Munich (local), Barcelona, Atalanta (local), Leverkusen, Tottenham (local), Sporting CP, Newcastle (local), Athletic Club

Real Madrid: Manchester City (local), Liverpool (local), Juventus (visitante), Benfica (local), Marsella (visitante), Olympiacos (local), Monaco (visitante) y Kirat Almaty (visitante)

Manchester City: Borussia Dortmund (local), Real Madrid, Leverkusen (local), Villarreal, Napoli (local), Bodo, Galatasaray (local), Monaco.

Bayern Munich: Chelsea (local), Paris (visitante), Club Brujas (local), Arsenal (visitante), Sporting CP (local), PSV (visitante), Union SG (local), Pafos (visitante).

Liverpool: Real Madrid (local), Inter, Atletico de Madrid (local), Frankfurt, PSV (local), Marsella, Qarabag (local) y Galatasaray

Inter: Liverpool (local), B. Dortmund, Arsenal (local), Atleti, Slavia Praga (local), Ajax, KairatAlmaty (local) y Union SG.

Chelsea: Bayern Munich (visitante)Barcelona (local), Benfica (local), Atalanta (visitante) Ajax (local), Napoli

Borussia Dortmund: Inter (local), Man. City, Villarreal (local), Juventus, Bodo (local), Tottenham, Athletic Club (local), Copenhague.

Barcelona: PSG (local), Chelsea, Frnakfurt (local), Club Brugge, Olympiacos (local), Slavia Praga, Copenhagen (local), Newcastle

Arsenal: Bayern Munich (local), Inter, Atletico de Madrid (local), Brugge, Olympiacos (local), Slavia Praga, Kairat Almaty (local), Ahtletic Club

B. Leverkusen: PSG (local), Man. City, Villarreal (local), Benfica, PSV (local), Olympiacos, Necastle (local), Copenhague.

Atlético de Madrid: Inter (local), Liverpool, Frankfurt (local), Arsenal, Bodo/Glimt (local), PSV, Union SG (local) y Galatasaray

Benfica: Real Madrid (local), Chelsea, Leverkusen (local), Juventus, Napoli (local), Ajax, Qarabag (local) y Newcastle.

Atalanta: Chelsea (local), PSG, Brugge (local), Frankfurt, Slavia Praga (local), Marseille, Athletic Club (local) y Union SG.

Villarreal: M. City (local), B. Dortmund, Juventus (local), Leverkusen, Ajax (local), Tottenham , Copenhague (local) y Pafos

Juventus: B. Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting CP, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco.

E. Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray y Qarabag

Club Brugge: Barcelona, Bayern Munich, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sportting CP, Monaco y Kairat Almaty

Tottenham: B. Dortmund (local), PSG, Villarreal (local), E. Frankfurt, Slavia Praga (local), Bodo/GLimt, Copenhague (local) y Monaco

PSV: B. Munich, Liverpool, Atleti, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle

Ajax: Inter (local), Chelsea, Benfica (local), Villarreal, Olympiacos (local), Marsella, Galatasaray (local), Qarabag

Napoli: Chelsea (local), M. City, Frankfurt (local), Benfica, Sporting CP (local), PSV, Qarabag (local), Copenhague

Sporting CP: PSG (local), B. Munich, Club Brugge (local), Juventus, Marsella (local), Napoli, Kairat Almaty (local), Athletic Club.

Olympiacos: Real Madrid (local), Barcelona, Leverkusen (local), Arsenal, PSV (local), Ajax, Pafos (local), Kairat Almaty

Slavia Praga: Barcelona (local), Inter, Arsenal (local), Atalanta, Bodo/Glimt (local), Tottenham, Athletic Club (local) y Pafos

Bodo/ Glimt: M. City (local), B. Dortmund, Juventus (local), Atleti, Tottenham (local), Slavia Praga, Monaco (local) y Galatasaray

Marsella: Liverpool (local), Real Madrid, Atalanta (local), C. Brugge, Ajax (local), Sporting CP, Newcastle (local) y Unión SG.

Copenhague: B. Dortmund, Barcelona

Monaco: M. City, Real Madrid, Juventus, Brugge, Tottenham, Bodo/FGlimt, Galatasaray y Pafos

Galatasaray: Liverpool, M. City, Atletico de Madrid, Frankfurt, Bodo, Ajax, Union SG y Monaco

Union SG: Inter, B. Munich, Atalanta, Atlético de Madrid, Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray

Qarabag: Chelsea, Liverpool, E. Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague y Athletic Club

Athletic Club: PSG, B. Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting CP, Slavia Praga, Qarabag y Newcastle

Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsella, Athletic Club y Union SG.

Pafos: B. Munich, Chelsea, Vilalrreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco y Kairat Almaty.

Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos y Copenhague

El formato:

En esta nueva edición se estrena un formato de competición, donde se abandona la fase de grupos. Cada equipo jugará 8 partidos contra rivales diferentes (4 de local y 4 de visitante).

Los mejores 16 clasificados avanzarán a la ronda de octavos de final, donde también se sortearán los emparejamientos.

Los clasificados:

Los Bombos:

Los 36 clasificados quedaron ubicados en 4 bombos y se sortearán los rivales de cada uno de los clubes. Todos los equipos jugarán dos partidos ante rivales de cada bombo.