Arsenal tiene un pie y medio en los octavos de final de la Champions League

Arsenal consiguió su cuarto triunfo en la Champions League tras golear 3-0 al Monaco en el Emirates Stadium.

Los ‘Gunners’ sufrieron en los primeros minutos del partido con un rival que les apretó desde la salida y les complicó la posesión.

Sin embargo, los de Mikel Arteta fueron pacientes y consiguieron romper la defensa monegasca por conducto de Bukayo Saka, tras un gran centro de Gabriel Jesus.

En el complemento, Monaco se volcó al ataque y tuvo oportunidades claras para empatar, pero la falta de contundencia y las intervenciones de David Raya fueron fundamentales para que el Arsenal se mantuviera en la delantera.

Arsenal score their first goal from open play in 268 minutes 🚨



Myles Lewis-Skelly in the build up though 🔥 pic.twitter.com/vLGRwlCMNw