Arsenal 'desaparece' al Sevilla en el campo y se lleva los puntos

Un triste y desaparecido Sevilla pasó con mucha pena y poca gloria por Londres. Se lo llevó por delante el Arsenal, comandado por un gran Bukayo Saka, y tendrá que confiar en un milagro para soñar con los octavos de final y para siquiera oler la tercera plaza que da acceso a la Europa League (2-0).



Era previsible, por el mal momento del Sevilla, pero la imagen de los hispalenses fue tétrica en el Emirates Stadium. Estuvieron desaparecidos, sin pisar campo contrario hasta prácticamente la segunda parte y sin un disparo a puerta hasta el minuto 96. El Arsenal fue dueño y señor del partido en Europa, algo que los aficionados 'Gunners' echaban de menos desde hace muchos años y es que aunque lo lograran hace semanas contra el PSV Eindhoven, esta vez era un vigente campeón de la Europa League el que estaba enfrente.

Pero no lo pareció, su credencial estaba más que desgastada y era pisoteada por un Arsenal que, pese a no contar con un delantero centro, arañaba su zona de ataque convencido de que caería el gol. De hecho, de haber contado con Gabriel Jesús o Eddie Nketiah (ambos lesionados), el tanto hubiera llegado mucho antes y la victoria hubiese sido más amplia.



La agonía del Sevilla, que no pisó campo contrario en la primera parte, se transformó en derrota cuando antes de la media hora Jorginho se inventó un pase entre dos líneas que posibilitó el dos contra uno de Bukayo Saka y Leandro Trossard. El inglés no falló en el pase y el belga a placer hizo justicia en el marcador.



El 1-0 era una losa muy pesada para los de Diego Alonso, que suficiente tenían con defenderse como para pensar en atacar. En Londres, una ciudad enorme y llena de recovecos, poca gente ha estado tan perdida como En-Nesyri en el Emirates. La presencia ofensiva de los hispalenses era inexistente y el sentimiento general era de que si el Arsenal se lo proponía, podía haber goleada.



Tras rozarlo en un par de ocasiones, con disparos de larga distancia, la ansiedad del Sevilla de subir líneas le acabó costando el 2-0.



Saka le echó una carrera a Pedrosa, le sentó con un recorte y definió cruzado con la zurda. Un golazo que puso de manifiesto la diferencia física y técnica entre los dos equipos y que dejó al Sevilla visto para sentencia.



Tuvo una oportunidad a los segundos de entrar Mariano Díaz, pero, sin ángulo en el mano a mano, confió en el pase y la defensa del Arsenal despejó.



Se marchó ahí la última esperanza de un triste Sevilla que desde que llegó Alonso solo ha ganado en Copa del Rey al Quintanar de la Orden y que se queda colista de grupo con dos puntos tras cuatro jornadas. Están a tres puntos del Lens y del PSV Eindhoven.

Siguiente asalto, contra los holandeses en el Sánchez Pizjuán. Solo queda ganar o ganar.



El Arsenal, por su parte, podría cerrar el pase la próxima jornada cuando reciba en Londres al Lens, rival que ya le batió en el partido de ida. La peor noticia para los 'Gunners' fue la lesión de Saka en la recta final de partido, que se marchó con un problema muscular.