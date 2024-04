Antonio Rüdiger adelanta que será la peor pesadilla de Kylian Mbappé

Una posible final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el PSG comienza a calentarse desde antes de que se jueguen los partidos de ida de las semifinales.

El encargado de dar un paso por delante ha sido el defensa central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, quien sea encargado de nublar a los grandes referentes de sus rivales, como ya hizo con Erling Haaland en el duelo de cuartos de final ante el Manchester City.

Ahora, el alemán no ha tenido reparo en asegurar que hará pasar una pesadilla a Kylian Mbappé si les toca enfrentarse en el partido por el título aunque, en unos meses más, puedan estar compartiendo el mismo vestidor ya en el camino rumbo a la temporada 2024-2025.

“Si me toca jugar la final contra Mbappé, le ganaremos y si me intenta regatear, lo destrozaré. Creo que tiene todo para ser el mejor jugador francés de todos los tiempos, pero ahora no lo es, lo sigue siendo Zinedine Zidane”, dijo entre risas y con buen humor, para disminuir el golpe dado.

En la misma entrevista, Antonio Rüdiger volvió a decir que la llegada de Kylian Mbappé aún no es oficial, por lo que todavía resulta adelantado hablar de la posible llegada del futbolista francés a la capital de España.

Antes de que este encuentro se dé en la final, el Real Madrid tendrá que dar cuenta del Bayern Munich en la antesala por el partido por el título, mientras que el PSG tendrá que enfrentarse al Borussia Dortmund.