Ancelotti, sin recriminaciones tras la goleada de su equipo

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, voloró de forma positiva la figura de Marco Asensio, "el mejor" de la goleada ante el Celtic, en un partido en el que aseguró que querían "volver a tener buenas sensaciones" y cumplieron el objetivo para acabar primeros de grupo.

"Hoy sin peros, hemos encajado un gol por una buena falta. El partido ha sido bueno, interpretado bien desde el principio. El equipo estaba focalizado, no queríamos problemas, queríamos volver a tener buenas sensaciones y lo hemos cumplido", analizó en rueda de prensa.

Ancelotti dedicó elogios a Marco Asensio que celebró su segunda titularidad con gol y una gran actuación. "Ha aguantado bien, con una buena actitud en el periodo cuando no ha jugado. El trabajo que hizo le está llevando a aportar su calidad al equipo. No tengo dudas, no las tenía pero a veces cuando no estás contento puedes tener una reacción positiva, como él, o negativa".

"Marco ha sido el mejor del partido, ha jugado de extremo y ha combinado bien con Valverde y la combinación de los tres de arriba ha sido muy buena. Tiene la calidad necesaria de un media punta que te puede marcar la diferencia y ha sido contundente efectivo con balón, sacrificio sin él. Ha sido el mejor", añadió.

El crecimiento de jugadores como los brasileños Rodrygo y Vinícius más el uruguayo Fede Valverde, ha sido lo más destacado de la fase de grupos del Real Madrid en la que la aportación de Karim Benzema se rebajó comparado al curso pasado.

"Tienen ahora más protagonismo y confianza, sobre todo Valverde que ha cambiado de manera radical en goles marcados respecto a la pasada temporada. Vinícius busca buenas posiciones dentro del área de penalti jugando sin Karim, que fue el protagonista el año pasado. Lo estamos reemplazando bien", analizó.

Por último, mostró esperanzas en recuperar ya en el próximo partido, el lunes en Vallecas ante el Rayo a Aurélien Tchouaméni. "No tiene una lesión muscular, es una una tendinitis que tenía y le ha molestado los últimos días. Empezó a entrenar ayer, si las sensaciones son mejores estará disponible el lunes como Karim".