Parece que RB Leipzig ya despertó en la Bundesliga

Oscar Sandoval

RB Leipzig comenzó un nuevo proyecto con Ole Werner quien debutó en la Bundesliga con derrota, sin embargo, pudo corregir a tiempo para remediar la situación y provocar la reacción de su equipo que registra tres triunfos consecutivos y que se ubica a tres puntos de Bayern Munich.

Leipzig acostumbró a su afición a pelear por la Bundesliga porque uno de sus grandes objetivos es levantar su primer título de la primera división. La temporada pasada fue una pesadilla y por primera vez después de nueve años no alcanzó un lugar en torneos internacionales.

Werner dirige un club con exigencias y dentro de ellas está mantener al club entre los cuatro mejores de la tabla porque clasificar a la Champions League lo mantiene en la élite del futbol europeo, llegó a la zona soñada y ahora tendrá que mantenerse en ella.

Los ‘Toros Rojos’ no tuvieron suerte al empezar la temporada frente al conjunto ‘Bávaro’, pero esa es al mismo tiempo una ventaja, ya que no enfrentarán al campeón hasta el próximo año y podrían aprovecharlo para encontrar la regularidad que Werner y el equipo necesitan.

No será un andar sencillo para el conjunto alemán que deberá medir fuerzas en un duelo directo con Borussia Dortmund al que enfrentará en dos jornadas y el resultado le podría indicar para qué está esta temporada, aunque el boleto a la Liga de Campeones es una obligación.