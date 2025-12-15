Jamal Musiala está de vuelta con el Bayern Munich

Redacción FOX Deportes

Tuvieron que pasar 5 meses para que Jamal Musiala volviera a los entrenamientos del Bayern Munich.

El mediocampista sufrió una fractura de peroné en el Mundial de Clubes, por lo que tuvo que pasar por el quirófano.

Tras 164 días de ausencia, el alemán volvió parcialmente al campo, pues además de realizar el calentamiento, estuvo involucrado en ejercicios de pases, según informó el propio club.

Se espera que pueda tener algunos minutos en enero próximo.