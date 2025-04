Harry Kane podría no celebrar su primer título en el terreno de juego

Oscar Sandoval

Harry Kane no sabe lo que es festejar un título como futbolista profesional, debutó en 2011 con Tottenham y su carrera ha estado llena de amarguras, perdió la Premier League y una final de Champions, a nivel de selección la historia no ha sido diferente y después de 14 años celebrará su primera liga, pero podría no hacerlo en cancha.

Kane cuenta los días, las horas y los minutos que le separan del primer título en su palmarés, la espera ha sido larga y tardó un año más después de que Bayern Munich perdiera la hegemonía en la Bundesliga ante Bayer Leverkusen, sin embargo, comienza a frotarse las manos.

Lamentablemente, el delantero inglés no podrá jugar el próximo sábado contra RB Leipzig por sanción y deberá esperar una victoria en la grada para bajar al campo con sus compañeros, pero el campeonato tendrá un sabor diferente sin poder ayudar a su equipo en un partido inolvidable.

Si el conjunto ‘Bávaro’ no consigue las tres unidades, entonces Kane podría vestirse de corto para celebrar y levantar el título en casa contra Borussia Mönchengladbach, ¿le convendrá esperar un poco más?.