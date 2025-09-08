Christian Eriksen continuará su carrera en la Bundesliga

Oscar Sandoval

Christian Eriksen alcanzó un acuerdo y se convirtió en refuerzo de Wolfsburg a partir de la presente temporada, continuará su carrera a los 33 años en la Bundesliga y se mantendrá vigente en una de las grandes ligas de Europa con la esperanza de llegar al Mundial 2026 con Dinamarca y disputar su cuarta Copa del Mundo.

Christian Eriksen wird ein Wolf. 🐺



Der VfL Wolfsburg verpflichtet Dänemarks Rekordnationalspieler. Schön, dass du hier bist, Christian! 💚



➡️ https://t.co/RQcb2t8reB pic.twitter.com/SpWQgOJbAW — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 10, 2025

Eriksen terminó contrato con Manchester United el pasado 30 de junio y llegó al mercado de verano como agente libre, tuvo algunas ofertas sobre la mesa, pero analizó a detalle su futuro, sabiendo que lo mejor en este año es tener regularidad y eligió al equipo alemán.

Wolfsburg informó a través de un comunicado en su página web que el mediocampista danés firmó un contrato de dos temporadas y será parte importante de los “cambios estructurales”, ya que su “amplia experiencia, su capacidad de juego y su personalidad serán una valiosa inspiración” para los jóvenes del club.

Eriksen que lucirá el dorsal ‘24’, comenzará a trabajar a partir de mañana, sin embargo, luce complicado que pueda debutar en el duelo de este sábado ante Köln porque estaba trabajando en solitario y tiene que reencontrarse entrenando en equipo y su estreno podría ser una semana después ante Borussia Dortmund.