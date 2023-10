Borussia Dortmund se lleva el liderato de la Bundesliga, de momento

El Borussia Dortmund no falló y se situó como líder momentáneo de la Bundesliga, tras imponerse este viernes por 1-0 al Werder Bremen, con un gol en la segunda mitad de Julian Brandt que no desaprovechó un magnífico pase entre líneas de Emre Can.

Un marcador que se intuía que podría ser más amplio tras la buena puesta en escena de los locales, que a los seis minutos de juego pusieron a prueba al guardameta visitante Michael Zetterer con un disparo desde fuera del área del neerlandés Donyell Malen.

Pero poco a poco el Dortmund comenzó a enredarse en la poblada defensa del Werder Bremen, que no sólo cortó por momentos el ataque de los de Edin Terzic, sino que llevó la inquietud a las gradas del Signal Iduna Park con un par de peligrosos contraataques.

A los 32 minutos de juego Dortmund tuvo una inmejorable ocasión de gol, pero el veterano Marco Reus no pudo culminar la excelente combinación que trenzó con Julian Brandt en el interior del área tras una inoportuna pérdida de balón.

No fue la única ocasión de los locales que siete minutos más tarde, en el 39, rondó de nuevo el gol en una espectacular internada por la banda izquierda de Felix Nmecha, quien asistió para la llegada de Donyell Malen, pero no pudo rematar con limpieza tras quedársele el balón atrás.

En la segunda mitad, los locales asediaron continuamente el área del Werder Bremen, aunque sin el acierto necesario para traducir su asfixiante dominio al marcador. Unas veces por la falta de contundencia, otras por el buen hacer de los zagueros visitantes, el encuentro pareció encallarse en un peligroso 0-0 para el Dortmund, que necesitaba la victoria para quedarse con la primera plaza de la clasificación.

Emre Can se encargó de solucionarlo y dejó claro que no sólo posee la intuición para barrer cada balón, sino que además posee la visión de juego y la calidad en el golpeo para dejar completamente solo en el interior del área a los 67 minutos a Julian Brandt con un espectacular pase entre líneas.

Un auténtico regalo que no desaprovechó Brandt para batir con un sutil toque al portero visitante y festejar su partido número 300 en la Bundesliga con un gol (1-0), que a la postre sería definitivo.