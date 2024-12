Bayern Munich y RB Leipzig se roban la atención en la Bundesliga

𝑻𝑶𝑴𝑶𝑹𝑹𝑶𝑾 𝑵𝑰𝑮𝑯𝑻 🎅



Our final game of the year awaits... 🎄#FCBayern #MiaSanMia | #FCBRBL pic.twitter.com/jXm1HN5X4C