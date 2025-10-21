Bayern Munich sigue aplastante y barrió al Borussia Mönchengladbach

EFE

El Bayern Munich se impuso este sábado 3-0 al sotanero Borussia Mönchengladbach en un compromiso en el que tuvo dificultades en la primera parte pero que resolvió de forma soberana en la segunda, con lo que sigue contando sus partidos por victorias en esta temporada.

Esta tarde el Bayern ni siquiera necesitó que Kane marcara y fueron otros -Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro y Lennart Karl- los que se encargaron de los goles.

Starke zweite Hälfte unserer Jungs = 𝗔𝗨𝗦𝗪𝗔̈𝗥𝗧𝗦𝗦𝗜𝗘𝗚! 💪



♦️ #BMGFCB | 0-3 | 90’+7 ♦️ pic.twitter.com/slY2V8fjxZ — FC Bayern München (@FCBayern) October 25, 2025

El partido empezó con una gran ocasión para el Bayern, en los pies del colombiano Luis Díaz que remató ligeramente desviado desde una excelente posición dentro del área a pase de Nicholas Jackson.

El Bayern controlaba el partido, en el primer tiempo tuvo cerca del 80 por ciento de posesión de pelota, pero le costaba generar ocasiones claras ante un Gladbach encerrado atrás defendiendo su área.

La mejor llegada a lo largo del primer tiempo fue la de Luis Díaz a comienzos del partido. Y cuando el Gladbach se quedó con diez hombres por expulsión de Castrop en el minuto 19 por falta contra Luis Diaz, el planteamiento del equipo local se hizo todavía más defensivo.

Hacia el final de la primera parte hubo algunas llegadas buenas. Un remate de Harry Kane en el 42, desde una posición incómoda, que paró el meta Moritz Nicolas. Luego un disparo de Tom Bischof desde la frontal en el 45 que Nicolás desvió a saque de esquina y otro de Joshua Kimmich, desviado, desde una posición casi idéntica.

La presión del Bayern iba en aumento. Al comienzo de la segunda parte Michael Olise tuvo dos buenas ocasiones, primero con un remate ligeramente desviado y luego cuando, dentro del área, perdió dos veces seguidas en mano a mano ante Nicolas.

El gol llegó al final en el minuto 64, marcado por Joshua Kimmich que remató en dos tiempos dentro del área tras una jugada iniciada por Serge Gnabry por la banda izquierda.