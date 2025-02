Bayern Munich hace un 'Hit' con la renovación de Alphonso Davies

🎶 Going 𝙿𝚕𝚊𝚝𝚒𝚗𝚞𝚖 through 2030 ❤️‍🔥



✍️ Alphonso Davies has penned a new deal with FC Bayern until 𝟐𝟎𝟑𝟎!



🔗 https://t.co/I6dJwUacy0#Phonzy2030 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/GCczAwaHG6