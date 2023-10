Bayer Leverkusen venció a Köln y se apoderó de la Bundesliga

Bayer Leverkusen va en serio por la Bundesliga que lidera con el sueño del título más vivo que nunca, venció 3-0 a Köln y alcanzó cima a pesar de la victoria de Bayern Munich sobre Freiburg, no conoce la derrota después de siete jornadas y aunque falta camino por recorrer, mantiene al conjunto ‘Bávaro’ a distancia.

Leverkusen pudo golear a Köln, pero no estuvo fino a pesar de no tardar mucho en abrir el marcador, las ocasiones de gol creadas no se reflejan en un marcador cómodo para el líder que no deja espacio para la remontada de Bayern Munich que ya sabe quien es su rival por el título esta temporada.

‘Las Aspirinas’ se tardaron 22 minutos en terminar con la voluntad de Köln que es último lugar de la tabla con un punto. Victor Boniface, Jonathan Tah y Jonas Hoffmann dejaron escapar las primeras oportunidades y fue el último quien anotó el 1-0.

Jeremy Frimpong marcó el 2-0 al 32 y Boniface cerró la cuenta en la segunda mitad para redondear el triunfo de Leverkusen que dejó oportunidades de aumentar la ventaja, sin embargo, terminó dominando a los visitantes y como líder con 19 unidades.