Bayer Leverkusen asaltó el segundo lugar de la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

Bayer Leverkusen vivió de las rentas de la primera parte y logró el triunfo ante Wolfsburgo que no encontró fruto a su reacción tras el descanso y asaltó el segundo puesto de la Bundesliga, solo por detrás de Bayern Munich.

El Leverkusen, que no pudo contar con Lucas Vázquez, fuera de la convocatoria por lesión, dejó cerrado el encuentro en media hora. Su momento de inspiración comenzó a los nueve minutos en una acción por la izquierda, un pase de Edmond Tapsoba al español Alex Grimaldo que envió un centro al área. Malik Tillmann dejó pasar el balón. Llegó Jonas Hofmann desde atrás y culminó con un tiro raso dentro del área que superó a Kamil Grabara.

El segundo fue en el 24, en un buen envió al área desde el centro del campo de Aleix García que cabeceó a la red el burkinés Edmond Tapsoba. Y el tercero fue diez más tarde, en una transición rápida, un pase al primer toque del checo Patrik Schick que dejó solo a Malik Tillmann. El estadounidense encaró la meta local y terminó por batir por tercera vez a Grabara.

El Leverkusen se durmió después. Dio por sentenciado el choque y el Wolfsburgo tiró de orgullo. Acortó distancias a la hora de juego, en un córner botado por Maximilian Arnold que remató de cabeza Denis Vavro. El cuadro de Hulmand sintió el miedo en el cuerpo cuando tres minutos más tarde Jonas Wind marcó otro para el Wolfsburgo pero fue anulado por el VAR por fuera de juego y respiraron los locales que alcanzaron la segunda posicion.