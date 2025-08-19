Tyson Fury y un video que apunta a regresar del retiro

Héctor Cantú

Tyson Fury ha publicado algunas imágenes donde se le ve entrenado con intensidad, lo que abre la posibilidad a un posible regreso.

El peleador británico, quien perdió sus dos últimos combates ante Oleksandr Usyk, había determinado no continuar con su carrera profesional al entender que sus mejores tiempos habían quedado atrás.

Tyson Fury está de regreso

No obstante, los entrenamientos donde se ve a Fury haciendo manopleo con su papá, han causado revuelo en los seguidores del polémico peleador.

Y es que desde hace algunas semanas se ha hablado de la posibilidad de que haya una tercera batalla ante Usyk, actual multicampeón en la división de los pesados.

Usyk viene de defender sus títulos mundiales de manera exitosa ante Daniel Dubois y por ahora no tiene una nueva batalla programada.

Alta tensión entre Tyson Fury y Deontay Wilder, ¡No los dejaron ni acercarse!

Esta situación abre la posibilidad para que se materialice una tercera batalla que solo haría mucho más polémica la rivalidad que existe entre ambos contendientes.

Otra de las opciones que también se han barajado para Fury es una nueva pelea también con Antony Joshua y aunque esta pudiera ser mucho más factible en términos deportivos, la realidad es que el video del entrenamiento ha abierto una puerta con varios escenarios posibles.