Todo listo para la trilogía; 'Gallo' Estada y 'Chocolatito' dieron el peso

No hubo contratiempos en el pesaje; todo se define sobre el ring

Román ‘Chocolatito’ González y Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada superaron el primer contratiempo de cara a su combate, luego de vencer a la romana en la ceremonia de pesaje.

De esta manera está todo listo para la tercera batalla, una de las peleas más esperadas de este 2022 que tuvo que ser postergada por complicaciones médicas del púgil mexicano.

‘Gallo’ Estrada detuvo la báscula en 115 libras, mientras que el nicaragüense registró un peso de 114.7 libras, por lo que el siguiente episodio en el que se vean las caras será directamente en el episodio.

El púgil mexicano, que se llevó la victoria en la segunda batalla entre ambos, aseguró que todo el respeto que ha mostrado por su próximo rival desaparecerá una vez que suene la campana.

“Nosotros hablamos arriba del ring. Allí nos faltamos al respeto. Debajo no. No es nuestro estilo. Esperamos mucho los dos por esta batalla, por eso creemos que será la mejor de las tres”, detalló el púgil mexicano que no ha peleado desde que derrotó a ‘Chocolatito’.

Juan Francisco ‘Gallo’ Estada y Román ‘Chocolatito’ González chocarán por tercera ocasión en su carrera, donde hay un saldo de una victoria por bando. Para esta tercera batalla estarán en juego los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo y de la Revista The Ring en la división de los superpluma.