Terence Crawford le dio una lección de boxeo a 'Canelo' Álvarez

Hiram Marín

Terence Crawford subió dos divisiones, dio una pelea casi perfecta y se convirtió en el nuevo campeón indiscutido de peso supermedio al derrotar de manera clara y por decisión unánime al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, quien tuvo una triste noche mexicana.

'Bud' se mostró férreo desde el primer round, intentó conectar en repetidas ocasiones al tapatío y lo fue mermando de principio a fin. Los golpes de Crawford fueron contundentes, tomó el centro del ring y golpeó al mexicano como hace mucho nadie lo hacía.

AND THE NEW....



TERENCE CRAWFORD DEFEATS CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford pic.twitter.com/YoAsMvVber — Netflix (@netflix) September 14, 2025

'Canelo' intentaba establecer su estrategia dentro del ring, pero Crawford hizo válida la máxima de Mike Tyson: "todos tienen un plan hasta que son golpeados en la cara", los rectos y los uppers del estadounidense le complicaron el combate al mexicano y poco a poco el volumen de golpes comenzó a ser diferencia.

La movilidad, el contragolpeo y el intercambio propuesto por Terence Crawford comenzaron a ser factores decisivos, Álvarez lucía desconcertado al no poder conectar como normalmente lo hace y así pasaron los rounds, hasta que se llegó al final del 12 y todo se fue a las tarjetas.

👑 Terence Crawford is the first fighter in men's boxing to become a three-weight undisputed world champion in the four-belt era:



✅ Undisputed Super-Lightweight

✅ Undisputed Welterweight

✅ Undisputed Super-Middleweight#CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard |… pic.twitter.com/lSwrMAAA5E — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Estas indicaron 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor de Crawford, quien en cuanto escuchó el veredicto se derrumbó en llanto por la emoción que le dio convertirse en el único campeón indiscutido en tres divisiones en la historia del boxeo.

La derrota no define a 'Canelo', como él mismo lo dijo, se preparó al máximo, pero perder la pelea no estaba dentro de los planes y ahora tendrá que redefinir lo que viene para él y si Crawford acepta la revancha... o se retira como campeón.