Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo intercambian amenazas

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álavrez y Jermell Charlo se encuentra en su máximo estado de temperatura a dos días de la cita sobre el cuadrilátero, luego de que ambos peleadores intercambiaron amenazas en la última conferencia de prensa previa a la pelea.

Sabiéndose, ambos, campeones indiscutidos, los objetivos de los dos pugilistas son claros: demostrarle al mundo que pueden ser reconocidos como los mejores libra por libra del momento.

Nunca antes, un peleador ha hecho tres defensas positivas de su título indiscutido. ‘Canelo’ podría convertirse en el primero, por ello ha hecho, según su entrenador Eddy Reynoso, un campamento como hace mucho no se realizaba.

“Hicimos un gran campamento de tres meses, do en la altura y no hubo ninguna complicación. Hicimos lo mejor que se podía hacer, hace mucho que no trabajábamos de esa manera, Venimos enfocados y con todas las capacidades que tiene ‘Canelo’ y el sábado lo vamos a demostrar”, aclaró el entrenador.

El propio Canelo, lo reconoció y aseguró que aunque no tiene nada que demostrarle al mundo y mucho menos a sus detractores, quienes siempre tienen algo por qué criticarlo, hará que Charlo se retracte de haber subestimado sus cualidades boxísticas.

“Jermell tiene razón, no hay nada que probar, pero yo sí tengo algo que probarle, porque nunca creyó en mis habilidades y el sábado verá que soy muy habilidoso y eso me motiva. Yo nunca tengo que probarle nada a la gente, las pruebas son para mí. Solo puedo decir que el sábado lo va a sentir, lo va a sentir, y es una promesa para el próximo sábado”, amenazó Álvarez.

Por su parte, Charlo aseguró que en su espalda lleva el apellido Charlo, algo que intentará defender con honor el próximo sábado para convertirse en el primer campeón indiscutido en dos divisiones diferentes.

“Él no tiene nada que probar, pero yo sí lo tengo. Él querrá continuar con su legado y yo intentaré llevarme la victoria el sábado por la noche. Yo también represento a los Charlo, Este es mi momento y lo veremos. Yo voy a ganar esta pelea, no porque crea o no en sus habilidades, es así, hay mucha gente que piensa igual. Yo estoy listo para llevarme la victoria el sábado. No demeriten mi poder, mi estrategia, mi fuerza y mis habilidades. Soy un león, de verdad que lo soy”, sentenció Jermell.

Tanto Saúl ‘Canelo’ Álvarez como Jermell Charlo arribaron el día de ayer a la ciudad de Las Vegas Nevada, sede de la contienda. El próximo viernes se celebrará la ceremonia de pesaje y el sábado ambos tendrán que demostrar quién es capaz de cumplir sus promesas en la lona del T-Mobile Arena.