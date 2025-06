Regreso fantástico, y ¿ahora qué sigue para 'Gallo' Estrada?

Héctor Cantú

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada ha logrado una victoria contundente que le permitirá relanzar su carrera boxística profesional tras un año de total ausencia.

La derrota sufrida ante Jesse ‘Bam’ Rodríguez dejó en el limbo los planes del excampeón mexicano, que luego de haber logrado la victoria por la decisión unánime en pelea pactada a 10 asaltos.

Al ‘Gallo’ se le vio completo y en excelente forma física y boxística. Hubo trayectos de la batalla donde estuvo cerca de noquear a Karim ‘Terry’ Arce, quien mostró valentía, arrojo y un futuro promisorio en el boxeo profesional mexicano.

Ahora, los planes de Estrada apuntan a volver a convertirse en un campeón mundial sin tener la posibilidad de la revancha ante Rodríguez.

“Decidimos no ir por la revancha porque era demasiado pronto. Había cosas que trabajar en lo boxístico y en lo personal y no estaba listo. Preguntamos al equipo de Rodríguez si podíamos ampliar el plazo para la revancha y nos dijeron que no. Por eso tomamos otra decisión”, detalló ‘Gallo’ Estrada tras conseguir la victoria.

Ahora, los planes de Estrada pasan por afianzarse en las 118 libras y conseguir un título mundial en esta nueva división.

“Siento que puedo hacer otras peleas en las 118 libras y después buscar la pelea por el título con cualquiera de los campeones japoneses o alguien como Tenshin Nasukawa”, detalló el mexicano.

Estrada aún no detalla si volverá al ring en este 2025 o si tendremos que esperar hasta el año siguiente para verlo de nuevo en acción.