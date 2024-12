Rafael 'Divino' Espinoza, la gran sorpresa mexicana del 2024

El boxeo mexicano vivió un 2024 de glorias inesperadas, principalmente, en la figura de Rafael ‘El Divinoo’ Espinoza, quien logró consolidarse luego de haber logrado el título mundial el año pasado.

Fueron dos peleas en las que volvió a salir con la mano en alta. La primera, para refrendar el título que le había arrebatado al exmonarca cubano Robeisy Ramírez.

Sergio Chirino Sánchez poco pudo hacer ante el Divino quien lo noqueó en el cuarto asalto para refrendar su corona mundial de los pesos pluma de la Organización Mundial de Boxeo.

Su prueba más fuerte del año la tuvo, de nueva cuenta ante Robeisy Ramírez en la pelea de revancha.

Pero de nueva cuenta el mexicano se llevó la victoria luego de que el exmedallista olímpico abandonara el combate por una lesión en el ojo.

WHAT JUST HAPPENED 🤯@Divino_Espinoza GETS THE STOPPAGE VICTORY. pic.twitter.com/nHHQaAgO4c