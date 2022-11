¿Por qué Shakur Stevenson no quiere pelear con Lomachenko?

Shakur Stevenson sigue siendo el mandamás de las 135 libras, una división donde parece no tener un oponente claro que pueda destronarlo.

El estadounidense no ha visto con buenos ojos la última actuación de Lomachenko quien en días pasados había buscado un pleito con el hombre que dejó la milicia para regresar al boxeo profesional en medio de la guerra de su país con Rusia.

Vasyl Lomachenko derrotó sin contratiempos el fin de semana pasado a Jamaine Ortiz por la decisión unánime. Es la segunda pelea que determina por la misma vía, una situación que hace pensar que el poder noqueador de antaño ya no es el mismo.

Por esa razón es que Stevenson no quiere enfrentarlo. El estadounidense piensa que ‘Loma’ ya no es el mismo de antes y en la actualidad no representa reto alguno sobre el cuadrilátero.

“No es el mismo de antes. Se le vio demasiado lento y un poco avejentado. Si se enfrenta contra Dev (Devin Haney), lo hará pedazos”, detalló luego de la última pelea del ucraniano.

La posible pelea entre Haney y Lomachenko ha comenzado a calentarse luego de que el oriundo de California, estuviera presente al final del combate donde Lomachenko se adjudicó su victoria número 17.

Lo que es cierto, mientras se define qué sucederá en las 135 libras, es que el 2023 parece ser el año donde se darán grandes batallas que erizarán la piel de los aficionados.