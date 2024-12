Óscar Valdez, listo para la batalla ante 'Vaquero' Navarrete

Este fin de semana dos mexicanos intentarán protagonizar otra histórica batalla cuando se miren a la cara Óscar Valdez y Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete.

El oriundo de Nogales, Sonora, chocará ante su compatriota por el título mundial Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo.

En la primera batalla, Valdez fue derrotado por la vía de la Decisión Unánime, un resultado que demuestra que en el camino faltó por ajustar algunas cosas y descifrar mejor a su rival.

“Es una bendición el poder enfrentarme a un campeón como Vaquero. En la primera pelea me ganó y en la vida hay que tomar los retos. En el momento de que derrotó e Liam Wilson, se me abrió la puerta para esta oportunidad y no pienso desaprovecharla”, detalló en exclusiva para Fox Deportes.

“La vida es de tomar las mejores oportunidades. En la vida te puedes caer, pero estás obligado a levantarte, ese es el mensaje que quiero dar y por eso deseo ganar esta pelea”, agregó.

Óscar Valdez, en perfecto estado y listo para la 'guerra' contra 'Vaquero' Navarrete

Además de la entrega, que está acostumbrada a brindar sobre le cuadrilátero, Óscar Valdez ha prometido mostrar una versión diferente a la de la primera batalla. Ahora podremos ver a un Valdez más entregado, más preparado en lo físico y psicológico.

Para el análisis de su rival, Oscar ha confesado que, tanto él como su equipo, han trabajado más sobre la primera pelea que sostuvieron más que en la derrota que Emanuel sufrió recientemente.