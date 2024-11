Mike Tyson y el poder de puños que 'amenazan' a Jake Paul

El fin de semana próximo estará marcado por una de las peleas más controversiales de los últimos meses y una de las más esperadas por el público en general.

Los puristas del boxeo critican la función donde Mike Tyson medirá fuerzas ante Jake Paul. Las nuevas generaciones se sienten atraídos por este combate que enfrenta a una leyenda que marcó historia como Tyson y el polémico ‘Youtuber’ que se convirtió en boxeador.

THAT’S IRON MIKE



Mike Tyson is in the ring at the #PaulTyson open workout. It all goes down Friday, November 15 LIVE on Netflix at 8PM ET | 5PM PT. pic.twitter.com/SUAN0R5XmL