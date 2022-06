Lista la 'guerra' de este sábado en Australia

El mundo del boxeo tendrá un duro sismo que soportar este fin de semana con la pelea entre George Kambosos Jr. y Devin Haney, uno de los combates llamados a ser, incluso, una de las mejores peleas que puedan verse en este 2022.

Será una dura pelea por el centro de la divisi´no de los ligeros en Melbourne, en un combate que antes de que suene la campana ya tienela temperatura adecuada luego de los intercambios verbales que han sostenido ambos pugilistas.

“Esto es increíble. De esto se trata el deporte. Yo hice que esto sucediera. Elegí las peleas más grandes posibles. Eliminé a Teofimo López. Obviamente, estaba preparado para pelear contra Lomachenko. Eso estaba hecho, pero él po pudo hacerlo debido a la guerra de Ucrania. No hay problema, Devin, ¿quieres dar un paso al frente? Y lo hizo, está bien, pero se vio obligado a hacer esto. No es mi rival mandatorio”, dijo Kambosos previo al combate.

Pero en juego no solo estará el cetro indiscutible en la división de los ligeros, también estará sobre la mesa el invicto de ambos contendientes. Mientras Kambosos posee un récord de 20 victorias, Haney le sale al paso con una asombrosa foja de 27-0.

"¿Cuál fue el punto de venir si no trajiste los cinturones? ¿No estamos peleando por los cinturones? ¿No puso el gobierno el dinero para todos los cinturones y los medios no salieron porque esto es ¿Una pelea indiscutible entre dos campeones? ¿Por qué no traerías los cinturones? Maldito payaso".

"Esto significa todo. Es un sueño hecho realidad para mí desde que era un niño. Este es el mayor logro del boxeo. No puedo esperar a que llegue el 5 de junio”, reviró Devin Haney. ‌

Será una pelea de poder a poder, pues ambos boxeadores han demostrado que una e sus mayores virtudes es el poder de sus puños.