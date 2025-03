'Lazy Boy' Rodríguez, ahora incursionará en el boxeo

Luis ‘Lazy Boy’ Rodríguez, una de las figuras mexicanas emergentes de la UFC, se apuntó este miércoles para integrar la nueva liga de boxeo que Dana White, su jefe, hará con el promotor saudí Turki Alalshikh.



“Soy mexicano, me encanta agarrarme a golpes. Estoy apuntado para cuando el jefe diga que busca a un mexicano valiente, ni dos veces lo voy a pensar. Yo estoy puesto. Mientras nos den dinero no hay problema”, explicó en una rueda de prensa.

White y Alalshikh, presidente de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudí, presentaron a inicios de este mes una nueva liga de boxeo, con la que planean hacer combates en la que los mejores se enfrenten a los mejores, no como pasa ahora en este deporte.



Turki es considerado como el principal promotor del pugilismo, entre sus peleadores firmados está el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, con quien acaba de cerrar un acuerdo millonario de cuatro peleas.



Rodríguez será una de los peleadores locales en la UFC Night de este sábado en Ciudad de México.



El ‘Lazy Boy’, uno de los gladiadores más carismáticos de la UFC, la compañía de artes marciales mixtas más importantes del mundo, retará en el peso mosca al peruano Kevin Borjas.



“Nadie conoce a Borjas aquí. Es peruano, los peruanos se identifican por ser duros. Mi meta es terminar la pelea antes de los tres asaltos para que la afición se prenda. Espero a un peruano como los que se agarran a golpes en el monte”, comentó Ronaldo, con marca profesional de 17 victorias y dos derrotas.



El peleador de 25 años está en la búsqueda de convertirse por primera vez en campeón de la UFC.

“A pesar de no tener el título, sé que soy un campeón, el campeón de México. Estoy disfrutando el proceso. Soy una estrella de mi país, pero con los pies en la tierra y en eso me ayuda mi esposa y mi familia. Me mantienen enfocado”.



La pelea estelar del UFC Night de este sábado la protagonizará el mexicano Brandon Moreno, la máxima figura de la nación latinoamericana en la empresa, y el australiano Steve Erceg, ambos están a la caza también del título de la división mosca.