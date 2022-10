La deficiencia técnica del 'Canelo' Álvarez que ya detectaron sus rivales

Los años han pasado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su boxeo ya no es tan pulido como lo fue en el pico de su carrera, donde encumbró su nombre como el mejor libra por libra del boxeo mundial.

El tapatío ha sido analizado por sus rivales después de las últimas dos peleas, donde obtuvo: una victoria e ante Gennady Golovkin, y una derrota ante Dimitry Bivol, la segunda de su carrera.

David Benavídez, quien ha levantado la mano en diversas ocasiones para pelear contra Álvarez, ha asegurado que ‘Canelo’ ya no se desliza como antes en el ring, una condición necesaria en el profesionalismo para no convertirse en un blanco fácil y fijo para los oponentes. Sin embargo, al no ser exigido por sus contrarios, Saúl comenzó a caminar sobre la lona, algo que con él no pasaría.

“Cuando tienes que correr en las 168 libras lo tienes que hacer bien. ¿Quién fue al primer peleador que venció en esta categoría? Rocky Fielding, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Fuera de Callum Smith, todos los demás no tienen poder de puños. Entonces, cuando se enfrenta a un tipo con buena pegada luce diferente. Por eso quiero pelear con él, porque tengo poder, rapidez un buen jab y muy buenos golpes al cuerpo”, detalló el peleador de ascendencia mexicana.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha desestimado poder enfrentar a Benavidez aunque en el papel luce como una batalla de alto calibre.

“Tengo dos peleas eliminatorias para el título interino de la WBC. Esta es la pelea de la que todos hablan. Si soy tan sencillo, como él dice, entonces que me gane. Mike Tyson quiere ver esta pelea, Juan Manuel Márquez, JC Chávez, todos quieren ver esta pelea”, agregó.

Benavídez, ostenta una foja invicta de 26 victorias de las cuales 23 ha finiquitado por la vía del cloroformo.