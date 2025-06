Julio César Chávez Jr, listo y en forma para cabar con Jake Paul

Julio César Chávez Jr. está de regreso y ha mostrado su excelente forma física en el último cara a cara que sostuvo ante Jake Paul, su siguiente rival.

El boxeo le ha dado una nueva oportunidad al ‘Hijo de la Leyenda’ que intentará demostrar que las adicciones ahora son cosa del pasado y que tiene posibilidades de volver a su mejor versión.

El propio Julio César Chávez ha dado el espaldarazo a su hijo, quien, aseguró, ha tenido una gran preparación de cara a esta pelea.

“Ya sabe lo que mi hijo tiene que hacer. Jake Paul cree que va a pelear con Mike Tyson, pero no tiene ni idea de la preparación que ha hecho mi hijo. Le va a poner la chinga de su vida”, detalló.

Por su parte, Chávez Jr. aseguró que su trayectoria como boxeador profesional le da una gran ventaja y que está seguro que ganará el combate.

