Jaime Munguía por uno de los 'peces gordos'

Jaime Munguía sumó una victoria más a su sorprendente palmarés luego de noquear, en cinco episodios a Jimmy Kelly para dejar de manifiesto que es uno de los peleadores del momento y que está listo para pedir rivales de mayor envergadura.

Kelly fue un rival incómodo que inculso, por momentos, le ganó la partida sobre el enlonado ante un Munguía que volvió a demostrar que su mayor área de oportunidad de trabajo sigue siendo la defensa.

Son 40 victorias conseguidas, 32 de ellas por la vía del nocaut, número que llevó al de Tijuana, Baja California, a pedirle a Jermall Charlo que no rehúya al combate que desde hace tiempo se viene calentando entre ambos boxeadores.

“Estoy listo para cualquier reto. Le dije a Charlo que tenga elotas y se deje de esconder de Al Haymon para hacer el combate. Creo que sería de mucho boxeo. Espero que para finales de año tengamos una gran pelea”, detalló el juvenil mexicano que sigue invicto.

Desde la llegada de Erick Morales a su esquina, Jaime Munguía se ve más completo, pero no aún para enfrentarse contra un peleador como Charlo y no salir maltratado. Para poder llevarse una pelea donde la mayor cantidad de golpes los tira él, también debe ser consciente de que no puede permitirse tanto intercambio de golpes sobre la lona.

Entre los otros posibles rivales de Munguía aparecen nombres como Genaddy Golovkin o Demetrius Andrade.