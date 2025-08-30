Jaime Munguía es inocente; nunca consumió sustancias prohibidas

Héctor Cantú

El boxeador mexicano Jaime Munguía ha sido absuelto de las acusaciones vertidas en su contra luego de haber dado positivo a un control antidopaje practicado el 3 de mayo pasado tras su último combate ante Bruno Surace.

El peleador ha emitido un comunicado donde afirma que el Consejo Mundial de Boxeo ha ratificado su inocencia, así como las pruebas presentadas ante los organismos correspondientes.

“No hice trampa; la ciencia lo demuestra. Agradezco al WBC aa la BBB of C y a la UKAD por reconocer esta verdad”, detalló el peleador mexicano en un comunicado difundido.

En él, Munguía también explica que el positivo arrojado en su primer examen fue por el consumo accidental de pregenolona.

“Se demostró que el resultado positivo fue un falso positivo causado por contaminación accidental con pregenolona, una sustancia legal y no prohibida. Los niveles fueron extremadamente bajos, no aportaron ninguna ventaja en el rendimiento y fueron totalmente consistentes con una exposición accidental”, agregó.

En la misiva también agradece a su equipo, al Consejo Mundial de Boxeo y a la Junta Británica de Control de Boxeo por haberle dado seguimiento a su caso y absolverlo una vez finalizaron los exámenes correspondientes.

Jaime Munguía está listo para volver al ring y recuperar el terreno perdido en la búsqueda de recuperar el título mundial que en algún momento estuvo en su poder.