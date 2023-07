Errol Spence Jr, el hombre que derriba leyendas

Una de las batallas más esperadas de los últimos años en el boxeo profesional está en puerta y tanto Errol Spence Jr. como Terence Crawford, los contenientes, se han declarado listos para la guerra.

Spence Jr. no se amilana ante el escenario de ser considerado el menos favorito para esta guerra. Su confianza en el trabajo hecho hasta este momento le dota de argumentos para pensar que saldrá con la mano en alto en Las Vegas, Nevada.

Errol Spence, en perfecto estado físico para la guerra

“No me preocupa no ser considerado el favorito. La gente puede opinar, y yo simplemente puedo demostrarles que estaban equivocados. Me he esmerado durante toda mi carrera para llegar a esto. Quiero ser ese campeón mundial indiscutido del peso welter, y me emociona enfrentar a un gran oponente como Terence Crawford”, detalló al finalizar el entrenamiento a una semana de la pelea.

Spence Jr. se ha ganado el lugar a base de buen boxeo y e triunfos constantes y sonantes, donde ha dado cuenta de ‘peces gordos’ del boxeo actual, condición que le convierte en uno de los mejores exponentes del pugilismo actual.

“He estado peleando contra los mejores desde hace mucho tiempo. Cuando uno ve a las leyendas de este deporte, ellas se enfrentaron entre sí disputando peleas históricas. Eso es lo que yo quiero hacer. Terence es uno de los mejores peleadores del mundo, y yo también lo soy. “Cada cinturón que yo obtuve, se lo he tenido que arrebatar a alguien derrotando a campeón tras campeón. Estoy afrontando desafío tras desafío contra los mejores de mi división. Hay una gran diferencia entre enfrentar a un campeón y a alguien que no posee un cinturón. Los que poseen los cinturones tienen mucha más motivación para pelear”, agregó.

En la función habrá dos mexicanos buscando ganarse un lugar en la lista dorada de este deporte. Por un lado estará Alexandro ‘Peque’ Santiago buscando convertirse en campeón ante Nonito Donaire, mientras que en la coestelar aparecerá la sensación Isaac ‘Pitbull’ Cruz ante Giovanni Cabrera.