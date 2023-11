Dos hermanos en una misma función de boxeo; Los Benavidez, a escena

La noche del 25 de noviembre será especial para la familia Benavídez, pues David y José, hermanos, ellos, verán actividad en la lona en una de las funciones de boxeo más esperadas del año.

David Benavídez se enfrentará a uno de los peleadores con mayor cartel en la división de los Supermedianos. Demetrius Andrade, quien aún se mantiene invicto, intentará dar cuenta del próximo rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El gran gesto de los hermanos Benavídez

Por ello, ha sido fundamental el tabajo y, sobre todo, del apoyo de su hermano José Jr. quien previamente estará enfrentándose a Jermall Charlo.

“Junior y yo nos empujamos al límite mutuamente. Este ha sido nuestro sueño desde que éramos pequeños. Él protagoniza el evento co-estelar y yo el principal en peleas por pay-per-view, no hay nada mejor que esto. Estoy simplemente agradecido y feliz por estar en esta posición y por poder entretener a la gente de esta manera mientras todos disfrutan en familia desde casa este sábado. Será una gran noche de boxeo”, detalló Benavídez.

Por su parte, José aceptó que el compartir ensogado con su hermano es un sueño cumplido. Algo por lo que trabajaron desde niños por lograr.

“Esto es muy especial. Algo que David y yo soñábamos desde que éramos niños. El estar frente a un estadio grande en este tipo de evento es una locura. Me encantó entrenar con mi hermano. Ni siquiera tuve que perder tanto peso. El pelear en las 147 y las 154 libras simplemente me estaba matando, y ahora estoy en mi peso natural. Me siento fuerte, preparado, y mi hermano y yo nos divertimos un montón en nuestras sesiones de sparring”, confesó.

Será una gran velada desde Las Vegas, Nevada en la que Shohjahon Ergashev se enfrentará a Subriel Macías en una batalla por título Mundial.