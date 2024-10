Desastre en la pelea entre Omar Chávez y Misael 'Chino' Rodríguez

Lo que parecía ser una gran función de boxeo estelarizada por Misael ‘Chino’ Rodríguez y Omar ‘Businessman’ Chávez, hijo mayor de Julio César, terminó en un desastre de organización y en la cancelación de la pelea.

La conferencia de prensa previa, donde hubo hasta empujones entre los dos peleadores mexicanos, pasó a ser una anécdota menor luego de que el expeleador olímpico se negara a pelear ante el Hijo de la Leyenda.

De no creece lo que acaba de suceder nunca habia visto algo tan vergonzoso pic.twitter.com/C3Ty97oPCI — Julio César Chávez (@Jcchavez115) October 6, 2024

Misael Rodríguez asegura que en el contrato del combate existía una cláusula de rehidratación en la que se estipulaba que ninguno de los dos peleadores podría subir más de cuatro kilos. Horas antes del combate, el equipo de Misael aseguró que Chávez había subido 8, por lo que se había roto el acuerdo pactado y se tomó la decisión de no pelear.

Omar Chávez inmediatamente subió un video desde el camerino donde se encontraba con su equipo de trabajo, visiblemente molesto, en el que acusó a Misael Rodríguez de haber tomado la decisión de no pelear por miedo.

“Me volví a pesar después del pesaje y cuando salí al ring, el Chino ya no estaba, Estoy decepcionado, no sé qué decirle a la gente, es un cul**n y me deja así, con la gente. La gente está molesta porque no saben la verdad. Estamos en shock, no sabemos qué pasó. Se fue el ‘Chino’ y su equipo. Les pido una disculpa a todos, porque no hubo pelea, duré dos meses entrenando para que no haya pelea. El ‘Chino’ Rodríguez me tuvo miedo, es un miedoso. ”, detalló Chávez en su cuenta de redes sociales.

Por su parte Julio César Chávez mostró una foto donde la báscula registra el peso antes del combate, supuestamente, de Omar Chávez con un registro de 82.4 kilogramos, cuando la pelea estaba pactada en los 76.

A través de un comunicado, Zanfer Boxing confirmó que fue el exmedallista olímpico el que se negó a combatir.

“La Promotora Zanfer Boxing informa que la pelea entre Omar Chávez contra el medallista Olímpico, Misaerl Rodríguez, tuvo que ser cancelada por la negativa de Misael a cumplir con el compromiso, alegando argumentos No contenidos en las cláusulas de su contrato, referente al peso pactado para el encuentro, cuando el día viernes 4 de octubre, ya había cumplido con el compromiso de marcar en la báscula el peso Super Medio. Zanfer Boxing ofrece una disculpa a la afición de Hidalgo, por lo sucedido ya que en 30 años haciendo boxeo, nunca nos había pasado una situación así”, informó la promotora.