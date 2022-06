Deberían castigar al boxeador que intentó morder a su rival

Al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga, ahora le conocen como el ‘Nuevo Tyson’, luego de que intentara emular a la leyenda del boxeo, Myke Tyson y aquella mordida que le propinara a Evander Holyfield en Las Vegas, Nevada, en un lejano 1997.

Berlanga estuvo cerca de morder la oreja de su rival, el púgil colombiano Alexis Angulo, quien se quejó airadamente de la reacción de su rival ante el réferi, sin que éste interviniera de manera contundente en el séptimo episodio, vuelta en la que sucedió el incidente.

A diferencia de aqulla pelea de Tyson, donde el réferi le restó dos puntos primero y después lo descalificó, aquí el tercero sobre la superficie solo llamó la atención del boricua, quien al terminar la pelea aceptó que había intentado morder a Angulo como respuesta al uso de los codos de su rival, escenario que podría haberle causando una cortada en el rostro.

Al final, el acto reactivo de Berlanga y un cabezazo en el último round, no tuvieron mayores consecuencias. No obstante, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York aún podría deliberar si procede una sanción o no sobre Berlgana por esa violación del reglamento manifiesta y que ha dado la vuelta al mundo a pesar de no haber sido decretada y castigada por el réferi.

En 1997, la Comisión Atlética de Nevada le quitó la licencia a Mike Tyson durante un año por aquél despropósito que con los años se convirtió en un momento icónico en la historia del boxeo profesional. Además, le multó con el pago de 3 millones de dólares.

Berlanga, quien mantiene su foja invicta, obtuvo su cuarta victoria al hilo por la vía de las tarjetas, alejándose de aquellos 16 nocauts consecutivos que lo llevaron a ser considerado, uno de los mejores prospectos y de mayo pegada del boxeo de un par de años atrás. Hoy, el boxeo de Berlanga a pasado a segundo plano.