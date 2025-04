¿Cómo y dónde ver la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs William Scull?

Redacción FOX Deportes

Saúl Álvarez se medirá a William Scull en Arabia Saudita en una pelea sin precedentes. El mexicano llega al cuadrilátero de la ANB Arena de Riyadh como campeón mundial en la división de peso supermediano, ostentando los cinturones de la World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC) y World Boxing Organization (WBO); además de estar certificado por la revista The Ring.

‘Canelo’ llega al combate tras derrotar a Edgar Berlanga por decisión unánime el pasado 14 de septiembre, lo que significó su victoria número 62.

Del otro lado, Scull buscará imponerse al mexicano, tras derrotar a Vladimir Shishkin, también por decisión unánime; en esa pelea consiguió el campeonato de los supermedianos de la International Boxing Federation (IBF).

‘Canelo’ Álvarez vs William Scull: cuándo y a qué hora es la pelea

Canelo vs Scull se llevará a cabo el sábado 3 de mayo en Fatal Fury: City of Wolves, con la cartelera completa en vivo y en exclusiva por DAZN PPV.

‘Canelo’ Álvarez vs William Scull: cartelera completa

Canelo Álvarez vs William Scull (título de campeón indiscutido de peso supermedio)

Bruno Surace vs Jaime Munguía

Martin Bakole vs Efe Ajagba

Marco Verde vs Michel Polina

Brayan Leon vs Aaron Guerrero

Badou Jack vs Noel Mikaelyan (título WBC del peso crucero)

‘Canelo’

Récord: 62-2-2 (39 nocauts)

Edad: 34

Nacionalidad: Mexicana

Debut: 2005

Peso: Supermediano

Scull

Récord: 23-0-1 (9 nocauts)

Edad: 32

Nacionalidad: Cubana

Debut: 2016

Peso: Supermediano