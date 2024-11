¿'Canelo' vs. Jake Paul? al multicampeón mexicano no le interesa

Esta es la razón por la que el tapatío no quiere pelear contra el exyoutuber

El boxeador y exyoutuber, Jake Paul sumó otra victoria a su palmarés luego de haber derrotado a Mike Tyson en la pelea que marcó la incursión de la plataforma Netflix en el mundo del boxeo.

Jake Paul, quien solo presuma una derrota en su palmarés ante Tommy Fury, aseguró que después de su combate ante ‘Iron Mike’ retaría directamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, multicampeón mexicano.

Sin embargo, al peleador tapatío no le interesa en absoluto el enfrentarse a Paul y ha expresado la principal razón de la negativa a pesar de la insistencia de Jake y sus descalificaciones hacia el mexicano.

Mike Tyson no pudo hacer nada ante Jake Paul

“No me interesa una pelea con Paul. No es boxeo, es más un espectáculo que una pelea y por eso no estoy interesado”, aseguró el mexicano.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aún no ha dado vistas de quién podría ser su rival en 2025 después de haber derrotado a Edgar Berlanga en su último compromiso disputado en septiembre pasado.