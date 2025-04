'Canelo' Álvarez lo tiene todo bajo control

Héctor Cantú

A menos de un mes de su próximo combate, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha declarado en perfecta forma física y boxística para superar su próximo escollo.

Por primera vez en su carrera, ‘Canelo’ viajará a otro continente para su siguiente compromiso. Será Arabia la tierra que vea en acción al supercampeón mexicano que ha aceptado el inicio de la cuenta regresiva en su carrera.

Aunque algunas voces expertas han asegurado que Saúl podría encontrar en la diferencia horaria un punto en contra, el tapatío se ha mostrado confiado en el proyecto de trabajo que trazó con su equipo, mismo que lo llevarán a la victoria.

Será una pelea donde estén en juego tres títulos mundiales en la división de los Supermedianos en un territorio al que no está acostumbrado pisar Saúl Álvarez.

Pero, bajo el entendido de que hay un nuevo mercado que atacar y una ‘meca’ alterna para el boxeo mundial, Saúl tiene todo el trabajo listo para superar a ‘Scull’ y mantenerse como uno de los mejores libras por libras del momento.

“Estoy totalmente concentrado porque la pelea que tengo enfrente es mayo. No hay pensamientos en septiembre, pero si no supero esta pelea, no habrá septiembre. Estoy preparándome al máximo, trabajar al 100 por ciento. Sé que los primeros rounds serán complicados, pero me estoy preparando al máximo y tengo mucha experiencia”, detalló Álvarez.

William Scull es un peleador que tiene un palmarés que le ha colocado como un rival de cuidaro para ‘Canelo’. Su récord invicto le hace un peleador de cuidado que tiene todo que ganar y nada que perder el próximo 3 de mayo en Arabia Saudita.