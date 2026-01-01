Armando Reséndiz, la gran sensación del boxeo mexicano en el 2025

Héctor Cantú

La gran sensación del boxeo mexicano en el 2025 tiene nombre y apellido. Se trata de Armando ‘Toro’ Reséndiz, quien dio una gran actuación y una sorpresa invaluable luego de derrotar a Caleb Plant.

El púgil nayarita se ganó los reflectores del año a base de pulmones y golpes precisos. Vilipendiado por su rival, decidió esperar el momento oportuno para a base de golpes de poder a la cabeza de su oponente irlo minando y finalmente quedarse con la victoria.

Reséndiz vino de menos a más una vez que logró despejarse los fantasmas del inicio del combate. Para el cuarto episodio comenzó a tocar de manera clara a su rival y a castigarlo con duras combinaciones que entraron de lleno en el rostro del estadounidense.

Plant, quien se mostró confiado en poder revertir los papeles sobre el ring, nunca encontró la manera de hacerle daño al mexicano que motivado por su trabajo casi perfecto sobre la lona, siguió yendo al frente, haciendo una pelea por demás pulcra.

El trabajo de Reséndiz dio frutos. Caleb Plant terminó con una ceja cortada, situación que le puso en serios predicamentos de cara al final del combate.

Al final, la constancia y la buena puntería del mexicano le dio la victoria con dos tarjetas con puntuaciones de 116-112. La tercera, irreconociblemente, fue para Plant por 115-113, determinando la victoria por decisión mayoritaria para el nayarita.

El 2026 apunta para ser el año del despegue de Reséndiz. Vendrán nuevos rivales y la necesidad de defender ese título que hoy tiene en sus manos.