Ajagba vs. Shaw, una pelea con sabor a futuro

La ciudad de Nueva York se llenará de emociones este sábado con el combate, pactado a 10 rounds, que enfrentará a los pesos pesados Efe Ajaba y al peleador invicto Stephan ‘Big Shot’ Shaw.

Aunque en los planes iniciales no estaba contemplado Stephan como rival de Ajaba, la oportunidad de poder pelear ante el nigeriano se abrió luego de que Oscar Rivas tuviera que abandonar el reto debido a una lesión en el ojo.

Asún así, ‘Big Shot’ se presenta como una carta fuerte que incluso puede personificar una gran sorpresa en la que será la gran función del fin de semana en el mundo pugilístico.

“Estoy listo para él. Quería pelear con Óscar Rivas. Pero se cambió mi rival. Ahora Shaw tiene la oportunidad de enfrentarme. Tengo el apodo ‘The Silent Roller’ porque no hablo mucho. Desde que regresé de mi cirugía, he hecho todo lo posible por realizar una pelea. Por eso es que solamente tuve una pelea el año pasado. He estado tratando de realizar más peleas”, detalló el nigeriano quien asegura que en sus planes está emular lo que han hecho sus connacionales en el pasado.

Por su parte, Stephen Shaw, quien apenas ha librado 19 batallas en el profesionalismo, sabe que esta es una gran oportunidad para inscribir su nombre en la lista de los peleadores más destacados del momento en la división de los pesados.

“En mi familia, soy la tercera generación de boxeador. Mi intención es convertirme en monarca mundial. Este sábado voy a causar una gran impresión. He enfrentado a adversidades que el hombre común no podría superar. Vengo de St. Louis y vencí los pronósticos, y ahora estoy aquí en este escenario para tener un gran momento. Me siento genial. Estoy emocionado”, aseguró el peleador estadounidense en la conferencia de prensa previa a la reyerta.

En la batalla preliminar se enfrentarán Abraham ‘El Super’ Nova ante Adam López en un combate que sacará chispas en la división de los júnior ligero.